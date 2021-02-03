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Общество / Экология

15% февральской нормы осадков выпало в Пскове за сутки

3 февраля 2021 года, 11:54

В Пскове за сутки 2 февраля выпало 15% февральской нормы осадков, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

15% февральской нормы осадков выпало в Пскове за сутки

Всего в городе выпало 4,6 мм снега. «Но за счёт того, что снег мягкий и пушистый, кажется, что его больше и в действительности на земле это выглядит как снежный покров в 10 см. Постепенно он примнётся», - отметила синоптик.

При этом норма осадков в феврале составляет 29 миллиметров. «Пока всё идёт в пределах обычных значений. Никаких рекордов мы не побили», - подчеркнула Тала Нещадимова и добавила, что в других муниципалитетах Псковской области снега выпало меньше. 

Скоро снег и вовсе закончится. По прогнозам Талы Нещадимовой, в ближайшее время усилятся морозы. «В период с 7 по 9 февраля ночью мы прогнозируем до минус 20 градусов и ниже, днём от -7 до -12 и от -8 до -13», - рассказала Тала Нещадимова. 

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