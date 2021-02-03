Ещё два человека скончались от COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число жертв этого заболевания достигло 139 человек.

При этом в регионе наблюдается положительная динамика. Так, 2 февраля выздоровело вдвое больше псковичей, чем заболело. Коронавирус диагностировали всего у 101 человека за сутки. Большую часть заболевших – 51 пациента – выявили в Пскове. Общее количество инфицированных уже достигло 29 тыс. 751 человек.

Излечились с начала пандемии 17 тыс. 943 человека. В частности, 233 жителя Псковской области выздоровели за минувшие сутки.