Из-за съемок фильма ограничат движение на Троицком мосту в Пскове

Из-за съемок фильма на три часа 4 февраля ограничат движение транспорта по Троицкому (Советскому) мосту в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Съемочная группа будет работать с 9:30 до 12:30. В связи с этим движение транспорта по мосту будет организовано по одной полосе.

Администрация Пскова извиняется за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.

В начале февраля в Псковской области стартовали съемки полнометражного художественного фильма, психологической драмы «Плакать нельзя!». Сценарий киноленты создан на основе реальных событий: зрителям покажут непростую судьбу псковички, которая вместе с ребенком эмигрировала в Европу.

Фильм будет создан при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. Его покажут на большом экране уже в 2022 году.