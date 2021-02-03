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Общество

Рассказ о мастере из Пскова обнаружили реставраторы внутри креста собора в Гатчине

3 февраля 2021 года, 10:36

Рассказ о мастере из Пскова нашли реставраторы собора Святого Апостола Павла в Гатчине, сообщает LENTV24.RU со ссылкой на администрацию Ленинградской области.

Рабочие обнаружили письмо, написанное реставраторами в 1986 году, во время разбора креста собора  в Гатчине. В записке указаны работы, которые были произведены в ХХ веке, и имена мастеров.

Так, позолотили весь крест в Пскове. Этим занимался местный мастер Чернохвостов.

Рассказ о мастере из Пскова обнаружили реставраторы внутри креста собора в Гатчине

Фото администрации Ленобласти

«Сей крест имеет высоту 7 метров. В марте крест был снят. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю изготовили заново из нержавеющей стали... Весь крест и шар были позолочены в городе Пскове мастером Чернохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов», – говорится в записке.

Реставрацией собора занималась бригада из Ленинграда, в состав который входили В. Патрик, В. Голубев, А. Милютин, С. Яровенко, М. Соболев, Ю. Гладкий. Они же выполнили и «ремонт крестовины» в куполе. 

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