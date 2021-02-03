Рассказ о мастере из Пскова обнаружили реставраторы внутри креста собора в Гатчине

Рассказ о мастере из Пскова нашли реставраторы собора Святого Апостола Павла в Гатчине, сообщает LENTV24.RU со ссылкой на администрацию Ленинградской области.

Рабочие обнаружили письмо, написанное реставраторами в 1986 году, во время разбора креста собора в Гатчине. В записке указаны работы, которые были произведены в ХХ веке, и имена мастеров.

Так, позолотили весь крест в Пскове. Этим занимался местный мастер Чернохвостов.