Рассказ о мастере из Пскова обнаружили реставраторы внутри креста собора в Гатчине

Рассказ о мастере из Пскова нашли реставраторы собора Святого Апостола Павла в Гатчине, сообщает LENTV24.RU со ссылкой на администрацию Ленинградской области.
Рабочие обнаружили письмо, написанное реставраторами в 1986 году, во время разбора креста собора в Гатчине. В записке указаны работы, которые были произведены в ХХ веке, и имена мастеров.
Так, позолотили весь крест в Пскове. Этим занимался местный мастер Чернохвостов.
Фото администрации Ленобласти
«Сей крест имеет высоту 7 метров. В марте крест был снят. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю изготовили заново из нержавеющей стали... Весь крест и шар были позолочены в городе Пскове мастером Чернохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов», – говорится в записке.
Реставрацией собора занималась бригада из Ленинграда, в состав который входили В. Патрик, В. Голубев, А. Милютин, С. Яровенко, М. Соболев, Ю. Гладкий. Они же выполнили и «ремонт крестовины» в куполе.