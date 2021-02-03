От коронавируса выздоровели еще 233 жителя Псковской области

Число выздоровевших в два раза превышает количество заболевших. Так, за минувшие сутки подтвердился 101 случай заболевания COVID-19. Половина инфицированных – 51 человек – выявлены в Пскове (всего 10 тыс. 790). В Великих Луках (всего 5 тыс. 439) выявили 20 ковидбольных, в Псковском районе (всего 2 тыс. 524) – 8, в Пустошкинском (всего 245) – 7.

За сутки 2 февраля от коронавируса выздоровели 233 жителя Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии вылечились 17 тыс. 943 человека.

По 2 человека заболели в Невельском (всего 1 тыс. 215), Порховском (всего 935), Плюсском (всего 407) и Себежском (всего 388) районах. По 1 случаю COVID-19 диагностировали в Новосокольническом (всего 744), Великолукском (всего 702), Печорском (всего 569), Гдовском (всего 361), Стругокрасненском (всего 276), Бежаницком (всего 268) и Красногородском (всего 171) районах.

Всего в регионе выявили 29 тыс. 751 ковидбольного. 137 из них скончались от этого заболевания.

За сутки 2 февраля тестирование прошли 1 тыс. 68 человек. Всего в регионе провели 250 тыс. 622 исследования на COVID-19.