Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До конца 2022 года в Пскове будут созданы дополнительные 1350 мест для школьников

2 февраля 2021 года, 21:28

До конца 2022 года в Пскове будут созданы дополнительные 1350 мест для школьников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь идет о строительстве двух общеобразовательных школ. Вопрос был рассмотрен на на совещании губернатора Михаила Ведерникова с профильными специалистами 2 февраля.

Потребность в создании новых мест для школьников в настоящий момент существует на Завеличье, где наибольшая плотность населения. Одну из школ на 525 мест планируется построить в деревне Борисовичи Псковского района.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, участок уже подготовлен, конкурс планируется объявить в ближайшее время. Строительство планируется начать уже летом. К образовательному учреждению будет примыкать парковая зона.

Также было проанализировано место предполагаемого строительства еще одной школы на 825 мест. Наиболее оптимальным вариантом признан участок по улице Юбилейная между домами № 45 и № 41. Там также планируется построить стадион с различными спортивными площадками, которые будут доступны и жителям микрорайона.

Строительство школ ведется в рамках национального проекта «Образование».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В дни памяти 6-й роты в Пскове состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра
Очистные сооружения в Пушкинских Горах будут модернизированы
Почти три тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса
Мягкие морозы и снег ожидаются в Псковской области в ближайшую неделю
Количество снега в январе на 25% превысило норму в Псковской области
Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году
Псковская область вошла в топ-5 популярных направлений для санаторно-курортного отдыха в СЗФО
Суд назначил экс-гендиректору «Моглино» Ольге Торбич штраф в 60 тысяч рублей
«Псковские новости» проанализировали итоги развития регионального сегмента Telegram в январе

Комментарии

Авторизация
No comments
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса