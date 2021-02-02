До конца 2022 года в Пскове будут созданы дополнительные 1350 мест для школьников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь идет о строительстве двух общеобразовательных школ. Вопрос был рассмотрен на на совещании губернатора Михаила Ведерникова с профильными специалистами 2 февраля.

Потребность в создании новых мест для школьников в настоящий момент существует на Завеличье, где наибольшая плотность населения. Одну из школ на 525 мест планируется построить в деревне Борисовичи Псковского района.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, участок уже подготовлен, конкурс планируется объявить в ближайшее время. Строительство планируется начать уже летом. К образовательному учреждению будет примыкать парковая зона.

Также было проанализировано место предполагаемого строительства еще одной школы на 825 мест. Наиболее оптимальным вариантом признан участок по улице Юбилейная между домами № 45 и № 41. Там также планируется построить стадион с различными спортивными площадками, которые будут доступны и жителям микрорайона.

Строительство школ ведется в рамках национального проекта «Образование».