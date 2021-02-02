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Общество

В дни памяти 6-й роты в Пскове состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра

2 февраля 2021 года, 20:39

В дни памяти 6-й роты в Пскове состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, совещание по подготовке к памятной дате провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участники совещания ознакомились с комплексом памятных мероприятий, которые планируется провести в этом году.

По словам председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой, сценарный план разработан совместно с руководством воинских и специальных подразделений. В Пскове и районах области состоятся тематические митинги и концерты, будут организованы экскурсии, книжные экспозиции, фотовыставки, акции. Всего запланировано более 350 мероприятий. Все они пройдут с учетом необходимых мер противовирусной безопасности.

Губернатор поручил областному комитету по образованию составить развернутую программу тематических мероприятий для школьников и студентов. Отдельное внимание уделили мерам поддержки семьям погибших бойцов. В этом году размер единовременной выплаты родственникам составит 25 тыс рублей. Кроме того, в случае необходимости, семьям погибших будет оказана и адресная помощь.

СПРАВКА

21 год назад, 21 февраля 2000 года, 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

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