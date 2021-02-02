В дни памяти 6-й роты в Пскове состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, совещание по подготовке к памятной дате провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участники совещания ознакомились с комплексом памятных мероприятий, которые планируется провести в этом году.

По словам председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой, сценарный план разработан совместно с руководством воинских и специальных подразделений. В Пскове и районах области состоятся тематические митинги и концерты, будут организованы экскурсии, книжные экспозиции, фотовыставки, акции. Всего запланировано более 350 мероприятий. Все они пройдут с учетом необходимых мер противовирусной безопасности.

Губернатор поручил областному комитету по образованию составить развернутую программу тематических мероприятий для школьников и студентов. Отдельное внимание уделили мерам поддержки семьям погибших бойцов. В этом году размер единовременной выплаты родственникам составит 25 тыс рублей. Кроме того, в случае необходимости, семьям погибших будет оказана и адресная помощь.