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Экономика

Очистные сооружения в Пушкинских Горах будут модернизированы

2 февраля 2021 года, 20:09

Очистные сооружения в Пушкинских Горах будут модернизированы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, проект реконструкции системы водоотведения одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Система очистных сооружений в поселке построена в XX веке, ее износ составляет более 80%. Поэтому качество очистки сточных вод не соответствует нормативам. Также станция избыточна по мощности - 2 тыс куб метров в сутки, что приводит к большому износу сетей.

Планируется, что новая мощность очистных сооружений составит 1 тыс куб метров в сутки. Кроме того, после реконструкции количество ненормативных сточных вод в природный водоток снизится с 98 до 11%. «Новая система водоотведения будет способствовать сохранению экологии Пушкинского края», - отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

На реализацию проекта потребуется свыше 100 млн рублей. Часть финансирования возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ - 61 млн рублей, еще по 20 млн рублей будет выделено из областного бюджета и из бюджета муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг».

По словам Сергея Грахова, работа по реализации проекта уже стартовала. «Ведется подготовка конкурсной документации для участия в тендерах», — сообщил Сергей Грахов.

В рамках сотрудничества Псковской области с Фондом ЖКХ в регионе проходит масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Проекты реализуются в Пскове, Великих Луках, Острове и Гдове. На реализацию проектов направлено порядка 670 млн рублей.

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