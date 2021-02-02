Почти три тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса

По состоянию на 2 февраля, прошли первый этап вакцинации от коронавируса прошли 2 тыс. 795 жителей Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Больше всего привитых - 1 тыс. 284 человека — находится в Пскове. Также в лидерах оказались Островский и Псковский районы. Там вакцинацию начали 360 и 279 человек соответственно.

В настоящий момент в регионе развернуты 23 прививочных пункта от COVID-19. До конца февраля их планируется открыть в каждой взрослой поликлинике Псковской области.