Количество снега в январе на 25% превысило норму в Псковской области, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-live 2 февраля.

В первый месяц 2021 года выпало 44 миллиметра снега, что на 8 миллиметров превышает норму. «Эти восемь миллиметров, в принципе, на 25% превышение нормы, что тоже не является аномальным», - подчеркнула специалист.

В целом, этой зимой в Псковской области не выявили экстремальных значений. По словам Талы Нещадимовой, минимальная температура в Великих Луках была 27 градусов мороза, в Пскове она составила -21 градус. «Рекордными остаются -40 градусов в 1977-1978 годах, когда были холодные зимы, - подчеркнула синоптик. – Ниже -35 с того времени мы не уходили».