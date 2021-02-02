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Общество

Мягкие морозы и снег ожидаются в Псковской области в ближайшую неделю

2 февраля 2021 года, 17:54

Мягкие морозы и снег ожидаются в Псковской области в ближайшую неделю, сообщила руководитель псковского  Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-live 2 февраля.

Мягкие морозы и снег ожидаются в Псковской области в ближайшую неделю

По прогнозу синоптика, днем температура воздуха будет от минус 3 до минус 8 градусов. В отдельные ночи столбики термометров могут опустится до 20 градусов мороза.

Также псковичей ждут снег и ветер южных направлений. «Для февраля – это абсолютно комфортная погода, которая близка к климатической норме», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что она продержится еще 7-10 дней.

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