Мягкие морозы и снег ожидаются в Псковской области в ближайшую неделю, сообщила руководитель псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-live 2 февраля.

По прогнозу синоптика, днем температура воздуха будет от минус 3 до минус 8 градусов. В отдельные ночи столбики термометров могут опустится до 20 градусов мороза.

Также псковичей ждут снег и ветер южных направлений. «Для февраля – это абсолютно комфортная погода, которая близка к климатической норме», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что она продержится еще 7-10 дней.