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Экономика / Сельское хозяйство

Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году

2 февраля 2021 года, 17:05

В 2020 году хозяйства всех категорий произвели более 200 тысяч тонн молока, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Этот показатель на 1,8% больше, чем в 2019.

Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году

При этом надой сельскохозяйственных предприятий составил порядка 163 тыс. тонн. По сравнению с позапрошлым годом производительность выросла на 3%.

Больше всего молока - около 58 тыс. тонн — получила великолукская компания «Слакстис». Она же является лидером по поголовью скота. В компании насчитывается более 5 тыс. коров, которые в среднем дали по 11,5 тыс. кг молока в год.

Также в числе лучших производителей значатся компании «Молочный Ресурс» Великолукского района (более 15 тонн молока), «Добручи-2» Гдовского района (более 9 тонн молока) и «Красное знамя» Новосокольнического района (более 7 тонн молока).

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