Суд назначил экс-гендиректору «Моглино» Ольге Торбич штраф в 60 тысяч рублей

Псковский городской суд назначил экс-гендиректору ОЭЗ «Моглино» Ольге Торбич штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городского суда.

Ольгу Торбич признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями по части 1 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, она закупила мебель для особой экономической зоны «Моглино» в компании близкого родственника по завышенной стоимости.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Псковской области, которые возбудили в отношении экс-гендиректора уголовное дело. 5 февраля 2019 по решению совета директоров Ольгу Торбич освободили от занимаемой должности.

В городском суде подчеркнули, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.