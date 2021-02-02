Псковская область вошла в топ-5 популярных направлений для санаторно-курортного отдыха в СЗФО

В 2020 году Псковская область вошла в топ-5 самых популярных направлений для санаторно-курортного отдыха и лечения в Северо-Западном федеральном округе, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

Исследователи отмечают, что дороже всего стоил отдых в санаториях Ленинградской области. Проживание, питание и лечение там обходилось в 4 тыс. 200 рублей на человека в сутки.

В Псковской области можно было отдохнуть дешевле всего. Один день в санатории стоил порядка 2,2 тысяч рублей.

Лидерами среди всех курортов России стали Сочи, Анапа и Кисловодск.