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Общество

Псковская область вошла в топ-5 популярных направлений для санаторно-курортного отдыха в СЗФО

2 февраля 2021 года, 16:35

В 2020 году Псковская область вошла в топ-5 самых популярных направлений для санаторно-курортного отдыха и лечения в Северо-Западном федеральном округе, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

Исследователи отмечают, что дороже всего стоил отдых в санаториях Ленинградской области. Проживание, питание и лечение там обходилось в 4 тыс. 200 рублей на человека в сутки.

В Псковской области можно было отдохнуть дешевле всего. Один день в санатории стоил порядка 2,2 тысяч рублей.

Лидерами среди всех курортов России стали Сочи, Анапа и Кисловодск.

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