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Политика

«Псковские новости» проанализировали итоги развития регионального сегмента Telegram в январе

2 февраля 2021 года, 15:44

Обзор псковского сегмента соцсети Telegram за январь 2021 года опубликовал телеграм-канал «Псковские новости». Автор отмечает, что псковские телеграм-каналы продолжили наращивать свою аудиторию, сформировалась устойчивая тройка лидеров по индексу цитируемости (ИЦ): это каналы «Прикладная социопатия», ПЛН и «Псковские новости».

При этом аудитория «Прикладной социопатии» с августа 2020 года сокращается, ИЦ канала с декабря 2020 года также не вырос. ИЦ телеграм-каналов ПЛН и «Псковских новостей», напротив, увеличился, также как и их аудитория.

Автор обзора подчеркивает, что в телеграме «активнее цитируются каналы, отвечающие двум формальным критериям: содержание высокой степени достоверности и оперативности и, второе, более или менее понятное отождествление канала с группами или людьми его ведущими».

В неполитическом сегменте растет канал «Псковская сводка». Что касается оппозиционных каналов, то в январе за счет несанкционированных протестных акций в разы нарастил аудиторию «Штаб Навального в Пскове». Также нарастил аудиторию и ИЦ лидер регионального «Яблока» Лев Шлосберг.

В обзоре отмечается появление новых псковских телеграм-каналов. «Пока аудитория их близка к нулевой, но, похоже, заинтересованные стороны перед выборами начинают резервировать себе площадки в Телеграме для последующих активных действий», - делает вывод автор.

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