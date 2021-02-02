Более 127 тысяч звонков поступило в псковский call-центр службы «122»

Более 127 тысяч обращений поступило в call-центр службы «122» в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Как уточнил начальник управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев, ежедневно call-центр принимает порядка 250-300 звонков. Чаще всего псковичей интересуют результаты теста на COVID-19.

Кроме того, поступают вопросы, связанные с вызовом врача или волонтера на дом, а также записью к врачу на прием.