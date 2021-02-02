В Пскове разрабатывают первую в России мобильную игру по истории

Первая в России мобильная игра по истории появится в Пскове, сообщает ГТРК-Псков. Разработкой программы занимается IT-сообщество «ПсковХак», созданное студентами Института Математического Моделирования и Игропрактики ПсковГУ.

Разработчики приложения планируют, что игра поможет в изучении эпохи Петра Великого всем российским школьникам. По сюжету они отправятся в прошлое, чтобы восстановить верный ход событий. Так, например, ученикам необходимо расставить войска на карте перед Нарвской битвой, уговорить Екатерину I занять престол и объяснить, почему в болотистой местности стоит основать Петербург.

«Эти игры могут повысить мотивацию детей образовываться, собственно, чего на мой взгляд очень не хватает в школах. Я вижу такие игры - как некое спасание для школ в плане повышения мотивации детей», - подчеркнул контент-мейкер IT-сообщества «PskovHack» Илья Ливеров.

При этом учебную программу потянет любой смартфон. «Мы выбираем максимально простые жанры. В виде графических новелл, для того чтобы они гарантированно хорошо запускались на любых планшетах, и школьных ноутбуках, и школьных смартфонах», - отметил руководитель онлайн-мастерской разработки игр для обучения Алексей Ильин.

Над созданием игры трудятся программисты, дизайнеры, сценаристы и историки. Научными экспертами выступает и Российское историческое общество.

Разработчики отметили, что бета-версия игры о Петре Первом появится к сентябрю. При этом, право сыграть первыми получат псковские школьники.