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Происшествия / Преступление

Уроженец Ярославской области обворовал псковское предприятие, на котором работал

2 февраля 2021 года, 12:35

Уроженец Ярославской области пытался сбыть металл, который он похитил на псковском предприятии, где работал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Уроженец Ярославской области обворовал псковское предприятие, на котором работал
Похищенные детали
Фото пресс-службы линейного отдела

Установлено, что 49-летний мужчина похитил с предприятия, которое относится к транспортной инфраструктуре, металлические детали напольного оборудования. Чтобы вывезти их, воспользовался служебным автомобилем. Сдать похищенное в пункт приёма металлолома, мужчине не удалось, его поймали с поличным. Ущерб составил более 45 тыс. рублей.

По данному факту следственное отделение Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а похищенное имущество изъято и передано собственнику.

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