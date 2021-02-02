Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 3,9 тысяч человек заболели ОРВИ или гриппом в Псковской области за неделю

2 февраля 2021 года, 12:47

3 тыс. 839 человек заболели ОРВИ или гриппом в Псковской области за неделю с 25 по 31 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 15,3%. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом находится ниже порогового уровня по населению на 16,2 %. 

Чаще всего в регионе болеют подростки от 15 лет и старше. В этой возрастной группе эпидпорог превышен на 25,3% – 32,31 на 10 тыс. населения.

В Пскове заболеваемость ОРВИ увеличилась всего на 5,6%, по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 31 января, она составляет 88,24 на 10 тыс. населения. Всего в городе зарегистрировано 1 тыс. 856 заболевших, что ниже порогового уровня по населению на 12,4%. 

Уменьшилось на 38,1 % и число госпитализаций. За прошлую неделю в больницы с ОРВИ попали 13 человек.

В связи с заболеваемостью ОРВИ были закрыто 12 классов в 4 школах, 8 групп в 4 детских садах и 1 группа в Великолукском политехническом колледже.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти три тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса
Мягкие морозы и снег ожидаются в Псковской области в ближайшую неделю
Количество снега в январе на 25% превысило норму в Псковской области
Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году
Псковская область вошла в топ-5 популярных направлений для санаторно-курортного отдыха в СЗФО
Суд назначил экс-гендиректору «Моглино» Ольге Торбич штраф в 60 тысяч рублей
«Псковские новости» проанализировали итоги развития регионального сегмента Telegram в январе
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев переехал в Псков
Более 127 тысяч звонков поступило в псковский call-центр службы «122»

Комментарии

Авторизация
No comments
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса