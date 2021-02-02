Почти 3,9 тысяч человек заболели ОРВИ или гриппом в Псковской области за неделю

3 тыс. 839 человек заболели ОРВИ или гриппом в Псковской области за неделю с 25 по 31 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 15,3%. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом находится ниже порогового уровня по населению на 16,2 %.

Чаще всего в регионе болеют подростки от 15 лет и старше. В этой возрастной группе эпидпорог превышен на 25,3% – 32,31 на 10 тыс. населения.

В Пскове заболеваемость ОРВИ увеличилась всего на 5,6%, по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 31 января, она составляет 88,24 на 10 тыс. населения. Всего в городе зарегистрировано 1 тыс. 856 заболевших, что ниже порогового уровня по населению на 12,4%.

Уменьшилось на 38,1 % и число госпитализаций. За прошлую неделю в больницы с ОРВИ попали 13 человек.

В связи с заболеваемостью ОРВИ были закрыто 12 классов в 4 школах, 8 групп в 4 детских садах и 1 группа в Великолукском политехническом колледже.