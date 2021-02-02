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Экономика / Промышленность

Продается имущество обанкротившейся птицефабрики «Псковская»

2 февраля 2021 года, 11:21

Продается имущество обанкротившейся птицефабрики «Псковская», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Продается имущество обанкротившейся птицефабрики «Псковская»

Торги проходят на электронной торговой площадке ЭТП РАД – lot-online с 18 января по 14 марта. 

На продажу выставлены 4 лота. Так, в деревне Писковичи Псковской области продается площадка по производству диетического мяса бройлеров, которая включает в себя 5 земельных участков (34,1 га), 76 строений и оборудование. Начальная цена - 68,4 млн рублей, минимальная цена – 54,7 млн рублей.

Комплекс по производству комбикорма, который располагается во Пскове на 1-й Поселочной улице, 27, также выставлен на торговой площадке. Он имеет 8,5 га земли, 35 строений и оборудование. Начальная цена составляет 54,1 млн рублей, минимальная цена – 43,3 млн рублей.

В деревне Тямша птицефабрика продает 47 га земли, на которой располагаются 67 зданий (общая площадь 90 тыс. кв.м) с оборудованием. Начальная цена составляет 349,7 млн рублей, минимальная цена – 279,7 млн рублей.

Также на торги выставлено движимое имущество, начальная цена которого ровняется 173 005 рублей. Минимальная цена – 138 404 рубля

«Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Псковской области. Продукция востребована на рынке, по итогам прошлого года отмечен рост по производству мяса и птицы на 14%. На данный момент все площадки птицефабрики «Псковская» заморожены. Но несмотря на это, данные активы имеют большой потенциал для развития бизнеса в аграрном направлении. Кроме того, мы не исключаем возможность перепрофилирования некоторых площадок под нужды другой отрасли. Например, площадка во Пскове может заинтересовать инвесторов под размещение логистического комплекса», – отметила заместитель генерального директора РАД Ольга Желудкова.

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Комментарии

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Бабулечка
16:46 02.02.2021

Наверно, как и бани, москвичи выкупят,

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