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Происшествия / Правосудие

К аресту приговорён организатор несанкционированной акции в Пскове 31 января

2 февраля 2021 года, 10:57

Организатор несанкционированного мероприятия 31 января в Пскове в Детском парке приговорён к административному аресту на семь суток. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В отношении мужчины было возбуждено административное производство по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Он был признан виновным в том, что организовал и провел публичное мероприятие без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Приговор суда был вынесен 1 февраля и пока не вступил в законную силу.

После аналогичного несанкционированного мероприятия в Пскове 23 января один из организаторов был оштрафован на 20 тыс. рублей, а двое — арестованы на пять суток. 27 участников акции получили штрафы от 10 до 20 тыс. рублей.

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Бабулечка
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