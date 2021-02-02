К аресту приговорён организатор несанкционированной акции в Пскове 31 января

Организатор несанкционированного мероприятия 31 января в Пскове в Детском парке приговорён к административному аресту на семь суток. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В отношении мужчины было возбуждено административное производство по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Он был признан виновным в том, что организовал и провел публичное мероприятие без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Приговор суда был вынесен 1 февраля и пока не вступил в законную силу.

После аналогичного несанкционированного мероприятия в Пскове 23 января один из организаторов был оштрафован на 20 тыс. рублей, а двое — арестованы на пять суток. 27 участников акции получили штрафы от 10 до 20 тыс. рублей.