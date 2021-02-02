Полонская: Смерть Андрея Мануйлова – невосполнимая потеря для Пскова

«Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят друзья и единомышленники. Его смерть – невосполнимая потеря для Пскова», - отметила глава Пскова.

Андрей Евгеньевич Мануйлов был педагогом, воспитателем, директором Псковской школы №47. По словам Елены Полонской, это был ответственный руководитель и человек, который обладал активной жизненной позицией. При этом он отличался оптимизмом, трудолюбием и жизнелюбием.

«Светлая память талантливому педагогу, организатору, отдавшего сердце детям», - написала Полонская и передала соболезнования родным и близким Андрея Мануйлова.

О смерти директора псковской школы № 47 Андрея Мануйлова стало известно 1 февраля.