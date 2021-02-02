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Общество

Полонская: Смерть Андрея Мануйлова – невосполнимая потеря для Пскова

2 февраля 2021 года, 10:34

Смерть Андрея Мануйлова – невосполнимая потеря для Пскова, написала глава города Елена Полонская в своем Instagram-аккаунте.

«Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят друзья и единомышленники. Его смерть – невосполнимая потеря для Пскова», - отметила глава Пскова.

Полонская: Смерть Андрея Мануйлова – невосполнимая потеря для Пскова
Андрей Мануйлов
Фото из соцсети

Андрей Евгеньевич Мануйлов был педагогом, воспитателем, директором Псковской школы №47. По словам Елены Полонской, это был ответственный руководитель и человек, который обладал активной жизненной позицией. При этом он отличался оптимизмом, трудолюбием и жизнелюбием.

«Светлая память талантливому педагогу, организатору, отдавшего сердце детям», - написала Полонская и передала соболезнования родным и близким Андрея Мануйлова.

О смерти директора псковской школы № 47 Андрея Мануйлова стало известно 1 февраля.

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