Всего 42 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 1 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

18 человек заболели в Великих Луках (всего 5 тыс. 419), 9 — в Пскове (всего 10 тыс. 739). В Невельском районе (всего 1 тыс. 213) диагностировали 4 случая коронавируса, в Псковском (всего 2 тыс. 516) — 3. По 2 ковидбольных добавилось в Дедовичском (всего 535) и Себежском (всего 386) районах, по 1 — в Островском (всего 1 тыс. 426), Новосокольническом (всего 743), Великолукском (всего 701) и Куньинском (всего 259) районах.

Общее число заболевших достигло 29 тыс. 650 человек. При этом поправились 17 тыс. 710 пациентов. В частности, 72 псковича выздоровели за минувшие сутки.

От этого заболевания умерли 135 жителей региона.

С начала пандемии в регионе провели 249 тыс. 554 исследования на COVID-19. 1 февраля тестирование прошли 777 человек.

Также, в детском саду города Новосокольники зафиксирован новый очаг.