Житель Опочецкого района из ревности застрелил собутыльника: ПАИ опубликовало фото

50-летний житель Опочецкого района из ревности застрелил собутыльника. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ночь на 19 января 2021 года обвиняемый приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лёг с ней в кровать. Взяв ружьё, он выстелил в собутыльника, который скончался на месте преступления.
Фото ПАИ
На сайте Псковского агентства информации опубликовано фото с места происшествия.