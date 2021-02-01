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Происшествия / Преступление

Житель Опочецкого района из ревности застрелил собутыльника: ПАИ опубликовало фото

1 февраля 2021 года, 22:48

50-летний житель Опочецкого района из ревности застрелил собутыльника. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Житель Опочецкого района из ревности застрелил собутыльника: ПАИ опубликовало фото

Фото ПАИ
По версии следствия, в ночь на 19 января 2021 года обвиняемый приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лёг с ней в кровать. Взяв ружьё, он выстелил в собутыльника, который скончался на месте преступления.

На сайте Псковского агентства информации опубликовано фото с места происшествия.

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