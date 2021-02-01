Названы основные причины провала акций протеста 31 января

В общественном, медийном пространстве продолжается анализ провала акций протеста в России 31 января, в которых приняло участие в разы меньше людей, чем неделей ранее.

По мнению авторов Псковского агентства информации есть несколько причин. Одна из них — отсутствие у протестных акций в городах лидеров, обладающих достаточным общественным весом. Другая — качественный состав участников митингов. «Главным образом, это молодежь переходного возраста с крайне слабым представлением о системе политических координат, общественном устройстве, черно-белым мышлением. Для большинства из них протесты стали «движухой», возможностью потусить. После 23 января, убедившись, что движ так себе, а туса - ни о чем, 31 января значительная часть остались дома, уже не веря хайповым призывам в ТикТоке», - отмечает автор статьи «Прогулки и прогулы».

Кроме того, авторы обращают внимание, что многие технологические приемы организаторов связаны с теми, что применялись в Белоруссии: «Не удивимся если в России из Юлии Навальной попробуют вырастить Светлану Тихановскую-2».

Добавим, что эксперты считают, что реальный срок Навальному неизбежен. Нынешний арест и предстоящее судебное заседание, которое, вероятно, закончится осуждением его на реальный срок, связано с неисполнением им условий испытательного срока по приговору 2014 года, по делу «Ив Роше». Напомним, в соответствии с условиями приговора Навальный был обязан дважды в месяц, в чётко установленные дни являться на регистрацию в инспекцию ФСИН. В течение 2020 года он систематически нарушал эти требования. Даже когда был здоров и не находился на лечении в Германии. В январе – августе 2020 года он шесть раз пропустил регистрацию.

После того, как немецкая клиника заявила, что Навальный здоров, он продолжил оставаться в Германии, по-прежнему игнорируя требования российского законодательства. Каждый раз ФСИН направлял ему предупреждение о том, что условный срок может быть заменен на реальный. Отметим, что ежегодно в России около 15 тысяч человек получают по приговору суда вместо условного срока реальный.