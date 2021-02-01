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Общество / Здоровье

23 прививочных пункта от коронавируса открыты в Псковской области

1 февраля 2021 года, 19:46

В Псковской области развёрнуты дополнительные прививочные пункты от коронавируса, пишет официальный Телеграм-канал региона. 

На данный момент их в регионе 23: Псков, поликлиника № 1, № 2, № 3, Великие Луки, поликлиника № 1, № 3 (д. Золотково), Бежаницкая МРБ и ее Локнянский филиал, Гдовская РБ, Дедовичская РБ, Невельская МРБ, Островская МРБ и ее Пыталовский филиал, Опочецкая МРБ, Печорская РБ, Псковская МРБ и ее Палкинский филиал, Порховская МРБ и ее Дновский филиал, Пушкиногорская МРБ и ее Новоржевский филиал, Себежская РБ, поликлиника поселка Идрица, Стругокрасненская МРБ.

До конца февраля планируется открыть прививочные пункты в каждой поликлинике Псковской области, где ведётся приём взрослого населения.

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Комментарии

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Бабулечка
22:44 01.02.2021

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