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Общество / Коммуналка

Подрядчика оштрафовали на 230 тысяч рублей за уборку улиц Пскова

1 февраля 2021 года, 17:48

Подрядную организацию «Псковавтодор» оштрафовали на 230 тысяч рублей за нарушения при уборке улиц Пскова, пишет Псковское агентство информации.

Содержание дорог 1 февраля проверил глава администрации города Александр Братчиков. Генеральный директор оштрафованного предприятия Станислав Стармолотов пояснил ему, что сотрудники работают на износ, поскольку людей не хватает.

При этом подрядчик согласен с обоснованностью штрафных санкций и заверил, что они будут выплачены.

Как рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова, чаще всего штрафы подрядным организациям выставляются за неубранный снег на пешеходных переходах и остановках.    

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