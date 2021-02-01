Анастасия Повторейко: Коронавирус никуда летом не уйдёт

Летом коронавирус никуда не уйдёт, заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live 1 февраля.

«Мы научились жить в ковиде, началась массовая вакцинация. Думаю, к лету выйдем на хорошие цифры», - отметила она и добавила, что всё будет зависеть от самих псковичей, от соблюдения санитарных мер.

Также гостья эфира рассказала, что жители Псковской области больше не идёт без веских причин и назначения делать КТ. «Всё по делу сейчас. КТ нужно делать не менее чем через месяц, а иногда полтора-два, особенно при больших объемах поражения», - сказала она.

Но обратила внимание, что некоторые время у псковичей наблюдался бесконтрольный прием антибиотиков, сейчас их назначение в регионе снизилось до умеренных показателей. В то же время Анастасия Повторейко считает, что ситуация с приёмом антибиотиков ещё о себе напомнит, когда появится устойчивая к лекарствам флора. «Мы видели грубейшие нарушения назначения. Медики даже себя так лечили, своих родных так лечили. Это практически применение ядерного оружия в медицине. Все наши проблемы от незнания, и начинается такая паника: что, чем, как», - заключила главврач больницы.