Реконструкция станции очистки воды продолжается в Великих Луках

В Великих Луках продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Их общая стоимость превысила 92 млн рублей, которые выделены из консолидированного бюджета.

В 2020 году была проведена первая очередь реконструкции, которая обошлась в 17 млн рублей. Тогда были проведены строительно-монтажные работы по замене подкрановых путей и кран-балок в отделениях исходной воды, над реакторами и в отделении очищенной воды для использования их при проведении дальнейших монтажных работ, установлены новые оконные блоки в отделениях исходной воды и очищенной воды, заменены порядка 150 м стальных трубопроводов на трубы из полиэтилена, смонтированы 10 новых запорных арматур. Для реконструкции также в прошлом году был полностью выгружен один реактор, отремонтированы наиболее разрушенные участи стен, закуплены изоляционные материалы.

Общая строительная готовность объекта превышает 20%. Сейчас подрядчик размещает заказы на поставку дорогостоящих приборов учета с длительным сроком изготовления и материалов — трубопроводов, запорной арматуры и прочих. Строительно-монатажные работы продолжаться в феврале.

Реконструкция станции рассчитана на три года. За это время в порядок приведут шесть реакторов станции и прилегающие инженерные сети. Эта станция снабжает водой более 80% города.