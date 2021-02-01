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Происшествия / ЧП

В суд направлено дело группы закладчиков наркотиков из Пскова

1 февраля 2021 года, 16:40

 В суд передано дело в отношении жителей Пскова, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой с использованием Интернета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые через сайт влились в преступную группу, действовавшую с использованием интернет-магазина, познакомились с её структурой, распределением ролей, ее финансированием, схемой незаконного сбыта наркотических средств.

Обязанностью псковичей было получение нерасфасованные оптовые партии наркотических средств из тайников, о которых в Интернете им сообщало неустановленное в ходе следствия лицо – организатор интернет-магазина. Далее они должны были хранить запрещённое вещество, а при получении заявки, фасовать и распространять наркотик путём закладок. Данные о тайниках они сообщали организатору интернет-магазина. Ему же псковичи отчитывались о своей деятельности

Степень вины каждого из фигурантов дела определит суд, который и назначит им наказание.

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