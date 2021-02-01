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Общество / Здоровье

После служебной проверки глава великолукской инфекционной больницы вернулась к работе

1 февраля 2021 года, 16:00

После завершения служебной проверки к исполнению своих обязанностей вернулась руководитель филиала в Великих Луках Псковской областной инфекционной больницы Наталья Дорожкина. Об этом рассказала главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live 1 февраля.

Поводом для проведения проверки стало сообщение великолучанки на сайте губернатора Псковской области. Женщина заявила, что халатность медиков привела к смерти её отца: мужчина поступил в больницу для ампутации ноги, но от соседа по палате заразился коронавирусом, а затем скончался в пульмонологии Псковской городской больницы.

«Я лично выезжала в больницу для служебной проверки. Есть нюансы, которые были отработаны в ходе проверки», - заявила Анастасия Повторейко. По её словам, по результатам проверки были применены дисциплинарные взыскания

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