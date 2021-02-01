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Спорт / Соревнования

Великолукские спортсменки победили на Чемпионате России по стрельбе из лука

1 февраля 2021 года, 15:45

Женская команда Псковской области по стрельбе из блочного лука одержала победу в Чемпионате России в Орле. В состав сборной входили спортсменки из Великих Лук

Александра Савенкова, Кира Андреева и Софья Фадеева, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Великолукские спортсменки победили на Чемпионате России по стрельбе из лука

В четвертьфинале великолучанки встретились с соперницами из Калининградской области, в полуфинале — с представительницами Санкт-Петербурга, в финале — со спортсменками из Республики Саха (Якутия). В итоге команда Псковской области одержала победу с минимальной разницей в итоговых баллах.

Тренер сборной Виталий Андреев остался доволен результатами великолукских спортсменок. «Выход в финал был очень сложным — только перестрелка вывела команду к борьбе за первое место. Финальное противостояние также было упорным», — заявил он.

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