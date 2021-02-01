Великолукские спортсменки победили на Чемпионате России по стрельбе из лука

Женская команда Псковской области по стрельбе из блочного лука одержала победу в Чемпионате России в Орле. В состав сборной входили спортсменки из Великих Лук

В четвертьфинале великолучанки встретились с соперницами из Калининградской области, в полуфинале — с представительницами Санкт-Петербурга, в финале — со спортсменками из Республики Саха (Якутия). В итоге команда Псковской области одержала победу с минимальной разницей в итоговых баллах.

Тренер сборной Виталий Андреев остался доволен результатами великолукских спортсменок. «Выход в финал был очень сложным — только перестрелка вывела команду к борьбе за первое место. Финальное противостояние также было упорным», — заявил он.