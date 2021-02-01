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Общество / Образование

21 класс в псковских школах переведён на дистанционное обучение из-за коронавируса

1 февраля 2021 года, 15:07

21 класс в 16 школах Псковской области переведён на дистанционное обучение из-за выявления случаев коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего на удалённом обучении находятся 400 учеников.

21 класс в псковских школах переведён на дистанционное обучение из-за коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Также из-за коронавируса на карантин закрыты 15 групп в 14 детских садах области.

Из-за ОРВИ на карантин закрыты 10 классов в четырёх школах Псковской области и 4 группы в трёх детских садах. При этом к работе в обычном режиме вернулась ранее закрытая Миритиницкая школа в Локнянском районе.

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