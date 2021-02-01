Семь семей удостоены медалей «Родительская слава Псковской области»

Губернатор поблагодарил мам и пап за достойное воспитание детей, укрепление института семьи и за вклад в улучшение демографической ситуации в регионе. «Мы, со своей стороны, будем стараться оказывать всю необходимую помощь и поддержку», — пообещал он.

Михаил Ведерников и напомнил, что в прошлом году восемь многодетных семей получили транспорт, в этом году одна семья получила новый дом. Он подчеркнул, что принято решение сделать вручение автомобилей и домов постоянной региональной программой социальной поддержки. «Мы будем стараться наращивать объемы этой помощи. А для того, чтобы она стала адресной и объективной, в регионе создадут Совет многодетных матерей Псковской области, который и будет принимать решение о том, кому в первую очередь оказывать помощь», — сказал губернатор.