Семь семей удостоены медалей «Родительская слава Псковской области»

Семь семей, в которых воспитываются от трёх до 14 детей, удостоены медалей «Родительская слава Псковской области». Награды родителям вручил губернатор Михаил Ведерников 1 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Семь семей, в которых воспитываются от трёх до 14 детей, удостоены медалей «Родительская слава Псковской области». Награды родителям вручил губернатор Михаил Ведерников 1 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор поблагодарил мам и пап за достойное воспитание детей, укрепление института семьи и за вклад в улучшение демографической ситуации в регионе. «Мы, со своей стороны, будем стараться оказывать всю необходимую помощь и поддержку», — пообещал он.
Михаил Ведерников и напомнил, что в прошлом году восемь многодетных семей получили транспорт, в этом году одна семья получила новый дом. Он подчеркнул, что принято решение сделать вручение автомобилей и домов постоянной региональной программой социальной поддержки. «Мы будем стараться наращивать объемы этой помощи. А для того, чтобы она стала адресной и объективной, в регионе создадут Совет многодетных матерей Псковской области, который и будет принимать решение о том, кому в первую очередь оказывать помощь», — сказал губернатор.
Отец 10 детей Андрей Чернодедов в ответном слове поблагодарил главу региона за поддержку и высокую оценку многолетнего труда по воспитанию детей. «Очень ценно, что вы обращаете внимание на многодетные семьи. Благодаря вам наша область становится более социально ориентированной — помощь оказывается именно тем категориям людей, которые более всего в ней нуждаются», — сказал награждённый.
Медали «Родительская слава Псковской области» могут быть удостоены семьи в которых в течение пяти лет были рождены или приняты в семью три и более детей. Основанием для вручения награды является достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей.
Награду могут получить и семьи, где менее трёх детей, но при условии достижения хотя бы одним ребенком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом.
Вместе с наградой семьи получают единовременную выплату в 30 тыс. рублей.