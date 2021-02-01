Локнянский школьник получил приз от организаторов конкурса #ВсеВПсков-2020 за лучшее видео

Артем Андреев вместе с другими школьниками из Локни посетил этой осенью Псков, Изборск и Печоры в рамках нацпроекта «Культура» и принял участие в конкурсе #ВсеВПсков, организаторами которого выступили «Псковская правда» и бюро путешествий «Континент». Юным туристам предложили прислать в редакцию эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, записать и разместить в «ТикТок» видео, а также рассказать о своих впечатлениях в коротком эссе. По итогам голосования на сайте «Псковской правды» победа в номинации «Лучшее видео» досталась Артему Андрееву.

По словам школьника, впечатления от поездки у него остались только положительные. «Я узнал очень много нового и интересного. На экскурсию в «Изборск чудесатый да крепость крылата» нас пригласила хранительница изборских традиций, легенд, преданий Матрёна Сидоровна. Это был интереснейший квест. Пройдя все испытания, мы смогли получить пароль для входа в Изборскую крепость и к одному из самых таинственных её мест - тайному лазу к воде», - рассказал он.

Также Артем поблагодарил организаторов поездки, экскурсоводов, педагогов Анжелику Витальевну Захарову и Марину Евгеньевну Андрееву и сотрудников отеля и ресторанов.