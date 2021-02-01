Локнянский школьник получил приз от организаторов конкурса #ВсеВПсков-2020 за лучшее видео

Победитель конкурса #ВсеВПсков-2020 в номинации «Лучшее видео» Артём Андреев из Локни получил приз от организаторов — смартфон, сообщает газета «Восход».
Победитель конкурса #ВсеВПсков-2020 в номинации «Лучшее видео» Артём Андреев из Локни получил приз от организаторов — смартфон, сообщает газета «Восход».
Артем Андреев вместе с другими школьниками из Локни посетил этой осенью Псков, Изборск и Печоры в рамках нацпроекта «Культура» и принял участие в конкурсе #ВсеВПсков, организаторами которого выступили «Псковская правда» и бюро путешествий «Континент». Юным туристам предложили прислать в редакцию эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, записать и разместить в «ТикТок» видео, а также рассказать о своих впечатлениях в коротком эссе. По итогам голосования на сайте «Псковской правды» победа в номинации «Лучшее видео» досталась Артему Андрееву.
По словам школьника, впечатления от поездки у него остались только положительные. «Я узнал очень много нового и интересного. На экскурсию в «Изборск чудесатый да крепость крылата» нас пригласила хранительница изборских традиций, легенд, преданий Матрёна Сидоровна. Это был интереснейший квест. Пройдя все испытания, мы смогли получить пароль для входа в Изборскую крепость и к одному из самых таинственных её мест - тайному лазу к воде», - рассказал он.
Также Артем поблагодарил организаторов поездки, экскурсоводов, педагогов Анжелику Витальевну Захарову и Марину Евгеньевну Андрееву и сотрудников отеля и ресторанов.
Напомним, что «Псковская правда» и бюро путешествий «Континент» подвели итоги конкурса #ВсеВПсков, участниками которого стали школьники, посетившие этой осенью Псков в рамках нацпроекта «Культура». В 2020 году Псковская область в четвертый раз стала участником федеральной программы детского туризма. В отличие от трех предыдущих лет, в этом году из-за эпидемиологической ситуации участниками проекта стали дети из районов Псковской области. Школьники отправились по культурно-просветительскому маршруту «Серебряное ожерелье» и в рамках двухдневных туров они посетили Псков, Изборск и Печоры.
В проекте приняли участие почти все районы Псковской области. На экскурсиях побывало больше тысячи школьников. И каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе #ВсеВПсков. Бюро путешествий «Континент», являющееся региональным координатором федеральной программы детского туризма, предложило юным туристам прислать в редакцию «Псковской правды» эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, записать и разместить в «ТикТок» видео, а также рассказать о своих впечатлениях в коротком эссе.