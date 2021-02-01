За организацию незаконного досуга накажут компьютерный клуб в Рижском проспекте в Пскове

За организацию незаконного досуга наказание ждёт компьютерный клуб в Пскове на Рижском проспекте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Факт организации деятельности, связанной с оказанием досугово-развлекательных услуг, в нарушение Указа губернатора Псковской области выявили сотрудники отдела исполнения административного законодательства и отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову вечером 30 января. На момент проверки в клубе находились 16 посетителей, в том числе шестеро несовершеннолетних.

В итоге на посетителей и собственника клуба составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в Псковский городской суд.