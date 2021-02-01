Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

За организацию незаконного досуга накажут компьютерный клуб в Рижском проспекте в Пскове

1 февраля 2021 года, 13:16

За организацию незаконного досуга наказание ждёт компьютерный клуб в Пскове на Рижском проспекте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За организацию незаконного досуга накажут компьютерный клуб в Рижском проспекте в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Факт организации деятельности, связанной с оказанием досугово-развлекательных услуг, в нарушение Указа губернатора Псковской области выявили сотрудники отдела исполнения административного законодательства и отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову вечером 30 января. На момент проверки в клубе находились 16 посетителей, в том числе шестеро несовершеннолетних.

В итоге на посетителей и собственника клуба составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в Псковский городской суд.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Локнянский школьник получил приз от организаторов конкурса #ВсеВПсков-2020 за лучшее видео
Ещё три смерти от коронавируса зафиксирован в Псковской области
Штрафы до 20 тыс. рублей назначены участникам несанкционированной акции в Пскове
Более 70 млн рулей выделены на доплаты псковским медикам
Похолодание ожидается в Псковской области к концу рабочей недели
115 новых случаев коронавируса выявили 31 января в Псковской области
Молодой человек пытался похитить продукты из магазина в Великих Луках
Еще один очаг коронавируса ликвидирован в Псковской области
Несанкционированная акция в Пскове 31 января была малочисленной

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района