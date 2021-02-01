Штрафы до 20 тыс. рублей назначены участникам несанкционированной акции в Пскове

27 участникам несанкционированной акции в Пскове 23 января назначены штрафы от 10 до 20 тыс. рублей, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Так, с 23 по 29 января Псковский городской суд рассмотрел 3 дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 18 дел по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

В итоге 18 человек получили штрафы, а двум организаторам было назначено наказание виде административного ареста на 5 суток, одному - выписан штраф в 20 тыс. рублей.

29 и 30 января Псковский городской суд рассмотрел ещё 10 протоколов об административных правонарушениях по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. К административной ответственности привлекли 10 участников несанкционированного мероприятия, девяти их них назначены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, а одному — обязательные работы на срок 20 часов.

В пресс-службе добавили, что в Великих Луках городской суд в период с 23 по 29 января были рассмотрены 14 дел об административных правонарушениях по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, которые были оформлены в связи с участием жителей в несанкционированных митингах. По решению суда были назначены административные штрафы 10 до 15 тыс. рублей.