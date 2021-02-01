Более 70 млн рулей выделены на доплаты псковским медикам

Более 70 млн рублей выделены на доплаты медицинским работникам Псковской области. Соответствующие распоряжения подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Более 70 млн рублей выделены на доплаты медицинским работникам Псковской области. Соответствующие распоряжения подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Так, 4 млн 305,2 тыс. рублей будут направлены псковскому отделению Фонда обязательного медицинского страхования на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов.
Такие доплаты врачи получают с прошлого года. Они начисляются за каждый случай выявления онкологического заболевания, которое в дальнейшем подтвердилось, во время диспансеризации или профосмотра. В сумме на эти цели между регионами распределены 1,1 млрд рублей.
Ещё одним распоряжением Михаил Мишустин утвердил направление в территориальные органы ФОМСа 18,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала. По данному документу Псковская область получит 69 млн 573,3 тыс. рублей.