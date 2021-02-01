Более 70 млн рулей выделены на доплаты псковским медикам

Так, 4 млн 305,2 тыс. рублей будут направлены псковскому отделению Фонда обязательного медицинского страхования на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Такие доплаты врачи получают с прошлого года. Они начисляются за каждый случай выявления онкологического заболевания, которое в дальнейшем подтвердилось, во время диспансеризации или профосмотра. В сумме на эти цели между регионами распределены 1,1 млрд рублей.

Ещё одним распоряжением Михаил Мишустин утвердил направление в территориальные органы ФОМСа 18,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала. По данному документу Псковская область получит 69 млн 573,3 тыс. рублей.