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Общество / Экология

Похолодание ожидается в Псковской области к концу рабочей недели

1 февраля 2021 года, 10:34

К концу рабочей недели в Псковской области ожидается похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Температура воздуха опустится на три градуса ниже нормы.

Похолодание ожидается в Псковской области к концу рабочей недели

При этом на большей части России, напротив, будет аномально тёплая погода. Она установится в четверг, 4 февраля, отметил Роман Вильфанд. Температура воздуха будет на 4-18 градусов выше нормы, самые заметные отклонения ожидаются на Урале и юг Западной Сибири.

Исключением станут только регионы Северо-Запада России и Москва, куда придёт похолодание.

По прогнозам псковских синоптиков, в феврале погода будет носить неустойчивый характер. В Псковской области наступивший месяц ожидается холоднее обычного.

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