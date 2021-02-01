Похолодание ожидается в Псковской области к концу рабочей недели

К концу рабочей недели в Псковской области ожидается похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Температура воздуха опустится на три градуса ниже нормы.

При этом на большей части России, напротив, будет аномально тёплая погода. Она установится в четверг, 4 февраля, отметил Роман Вильфанд. Температура воздуха будет на 4-18 градусов выше нормы, самые заметные отклонения ожидаются на Урале и юг Западной Сибири.

Исключением станут только регионы Северо-Запада России и Москва, куда придёт похолодание.

По прогнозам псковских синоптиков, в феврале погода будет носить неустойчивый характер. В Псковской области наступивший месяц ожидается холоднее обычного.