Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Молодой человек пытался похитить продукты из магазина в Великих Луках

31 января 2021 года, 18:04

Молодой человек пытался похитить продукты из магазина в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о том, что магазине на улице Дружбы сработала кнопка тревожной сигнализации поступило экипажу отдела вневедомственной охраны «Великолукский» 30 января в 14 часов. Росгвардейцы выехали на место происшествия и задержали 25-летнего посетителя магазина, который пытался похитить продукты питания из торгового зала.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще один очаг коронавируса ликвидирован в Псковской области
Несанкционированная акция в Пскове 31 января была малочисленной
Еще один житель Псковской области скончался от коронавирусной инфекции
В Струго-Красненском районе пострадал выпрыгнувший на ходу из автомобиля мужчина
Пропавшего два года назад псковича разыскивает полиция
На месте строительства подземного храма в Псково-Печерском монастыре начались изыскательные работы
«Человеком региона» признана Анастасия Повторейко
Объявлен конкурс эскизов пристройки к Печорской лингвистической гимназии
Работавший после 23:00 бар обнаружили в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района