Молодой человек пытался похитить продукты из магазина в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о том, что магазине на улице Дружбы сработала кнопка тревожной сигнализации поступило экипажу отдела вневедомственной охраны «Великолукский» 30 января в 14 часов. Росгвардейцы выехали на место происшествия и задержали 25-летнего посетителя магазина, который пытался похитить продукты питания из торгового зала.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.