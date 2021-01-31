Несанкционированная акция в Пскове 31 января была малочисленной

Несанкционированные митинг и шествие в Пскове 31 января собрали еще меньше участников, чем на прошлой неделе, сообщает Псковское агентство информации.

По предварительным подсчетам, в несанкционированном мероприятии участвовало порядка 150 человек. Активисты собрались в Летнем саду, а затем по Октябрьскому проспекту прошли до площади Ленина.

Мероприятие прошло спокойно, полицейские вели себя корректно и вежливо. Составлено 40 протоколов о нарушении КоАП РФ. Несколько участников несанкционированной акции задержано.