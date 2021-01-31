Еще один житель Псковской области скончался от коронавирусной инфекции, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области от заболевания умерло 132 человека.

Кроме того, за минувшие сутки добавилось 165 новых случаев заражения COVID-19, а 83 пациента выздоровели. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составляет 29493, выздоровевших — 17470.

На данный момент проведено 248161 исследований на коронавирус.

По районам статистика заболеваемости следующая: Псков – 10704, Великие Луки – 5398, Бежаницкий район — 257, Великолукский район – 700, Гдовский район – 356,

Дедовичский район – 527, Дновский район — 278, Красногородский район – 170, Куньинский район – 258, Локнянский район — 201, Невельский район – 1205, Новоржевский район – 288, Новосокольнический район – 735, Опочецкий район – 786, Островский район – 1416, Палкинский район – 323, Печорский район – 566, Плюсский район – 405, Порховский район – 925, Псковский район – 2500, Пустошкинский район – 234, Пушкиногорский район — 230, Пыталовский район – 213, Себежский район – 383,

Струго-Красненский район – 274, Усвятский район – 130, иногородние (с 30 декабря 2020 года) — 31.