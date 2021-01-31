На месте строительства подземного храма в Псково-Печерском монастыре начались изыскательные работы

На месте будущего строительства подземного храма в Псково-Печерском монастыре разворачиваются работы по инженерно-геологическим изысканиям, сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Начались первые буровые работы с применением спецтехники по изучению грунта (отбор образцов)», - рассказали в организации.

Напомним, что в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре планируется строительство подземного храма, который будет вмещать в себя 2 тысячи прихожан.

Как сообщалось ранее, Михайловский собор, который на сегодняшний день является самым большим храмом монастыря, не вмещает в себя всех желающих попасть на службу. Однако, внешний вид территории монастыря менять нельзя, так как эта зона является охраняемой. Поэтому было решено применить такое необычное архитектурное решение. Предполагается, что вход будет расположен рядом с входом в пещеры. От него туннель ведет за стены монастыря – там под землей и будет новый храм. Внешне, сверху все будет выглядеть как раньше.