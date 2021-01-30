«Человеком региона» признана Анастасия Повторейко

«Специалист за время работы показала себя с выдающейся стороны, наладив обратную связь с пациентами, решая самые острые вопросы. Она каждый день спасает псковичей от коронавируса, и даже сама им переболела», - отмечает издание.

Анастасия Повторейко родилась 23 мая 1986 года, окончила Саратовский медицинский государственный университет имени В. И. Разумовского. До назначения главным врачом новой инфекционной больницы работала заведующей отделением пульмонологии Псковской городской больницы.

В начале декабря прошлого года Анастасия Повторейко заболела коронавирусом и провела на больничном около месяца.

При этом во время болезни она продолжала помогать псковичам, отвечая на их вопросы и рассказывания о течении коронавируса на своей странице в Instagram.

Проект «Человек региона» стал регулярным у РИА «SМ-News» с 2018 года. В нём не могут участвовать чиновники, он призван рассказать о неизвестных героях и из победах.