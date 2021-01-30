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Общество

Объявлен конкурс эскизов пристройки к Печорской лингвистической гимназии

30 января 2021 года, 16:25

Объявлен конкурс эскизов пристройки к существующему зданию Печорской лингвистической гимназии, сообщает газета «Печорская правда».

Объявлен конкурс эскизов пристройки к Печорской лингвистической гимназии

Среди условий, которым должен соответствовать проект, значатся соблюдение границ предложенного участка, соответствие всем необходимым СНип, СанПин и СП. Здание должно быть рассчитано на 250 учеников. Проект должен вписываться в общий архитектурный облик местности, содержать схему подключения инженерных сетей, генеральный план земельного участка.

Организации, которые пожелают участвовать в конкурсе, должны иметь опыт в создании проектов общегражданских зданий. При этом эскиз они должны подготовить на безвозмездной основе.

Заявки принимаются до 15 февраля. Обращаться следует в приёмную администрации Печорского района (Печоры, улица Каштановая, дом 1, второй этаж) по будним дням с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

По итогам конкурса будет определён победитель, эскиз которого планируется включить в предпроектную документацию для разработки проектно-сметной документации на объект.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к председателю районного комитета по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Олегу Суйкову по телефону +79532391305. 

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