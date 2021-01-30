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Транспорт / Инфраструктура

К 2023 году будут отремонтированы дороги до Печор и Пушкинских Гор

30 января 2021 года, 13:45

К 2023 году в Псковской области будут отремонтированы дороги, ведущие к крупным туристическим кластерам. В порядок приведут порядка 40 километров дороги до Печор и более 20 километров — до Пушкинских Гор, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

К 2023 году будут отремонтированы дороги до Печор и Пушкинских Гор

Также в ближайшие два года будет завершён ремонт трассы Псков — Гдов, продолжены работы на Рижском проспекте в Пскове и начат ремонт улицы Коммунальной.

Трёхлетний план ремонтных работ глава региона обсудил с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным. Отмечалось, что в перечень вошли более 10 крупных инфраструктурных объектов. Протяжённость выбранных участков составит 240 километров. На ремонт этих объектов направят 60% финансирования по линии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Михаил Ведерников поручил дополнительно проработать вопрос ежегодного текущего дорожного ремонта. «Всё динамично меняется, и важно всегда оставлять пространство для манёвра – на «прямой линии» мы снова увидели, сколько вопросов присылают на эту тему. У нас должна быть возможность оперативно реагировать на сигналы о плохом состоянии тех или иных участков дорог – это подход, которого мы будем придерживаться и дальше», - отметил губернатор.  

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