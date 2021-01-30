Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за снега

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области переведён в режим повышенной готовности из-за выпадения мокрого снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе энергокомпании.

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. При необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

По прогнозу, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 30 января.

В случае отключения электроэнергии следует обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или оставить заявку на портале светлаястрана.рф

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - отметили в пресс-службе.