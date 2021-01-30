Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за снега

30 января 2021 года, 12:41

 Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области переведён в режим повышенной готовности из-за выпадения мокрого снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе энергокомпании.

Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за снега

Фото пресс-службы «Россети Северо-Запад»

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. При необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

По прогнозу, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 30 января.

В случае отключения электроэнергии следует обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или оставить заявку на портале светлаястрана.рф

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - отметили в пресс-службе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рулет из омлета признан лучшим блюдом на псковском конкурсе «Сытый студент»
Врачи из Уфы, Тувы и Петербурга будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
150 случаев коронавируса добавились в Псковской области
Администрация Псковской области напоминает об ответственности за участие в незаконных акциях
На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове не работает светофор
На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»
Псковские родители заявили о недопустимости втягивания детей в несогласованные акции
В Псковской области начала работать молодежная интернет-приемная
До 31 августа в Пскове отремонтируют площадь Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь