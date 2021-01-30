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Общество

Рулет из омлета признан лучшим блюдом на псковском конкурсе «Сытый студент»

30 января 2021 года, 12:02

Рулет из омлета, который приготовил Илья Болдырев, признан лучшим блюдом на конкурсе «Сытый студент», сообщили «Псковской правде» в Псковском городском молодёжном центре.

Рулет из омлета признан лучшим блюдом на псковском конкурсе «Сытый студент»

Второе место жюри присудило Денису Зизину за фаршированный картофель под соусом бешамель, третье - Алексею Ерофееву за пасту «Ле студенто».

Итоги конкурса были подведены 29 января в прямом эфире в социальных сетях молодёжного центра. Организаторы отметили, что в этом году блюда им пришлось оценивать онлайн, попробовать кулинарные произведения не удалось.

Кроме жюри, по традиции лучшее блюдо выбирала глава Пскова Елена Полонская. Она также отдала предпочтение рулету из омлета. Теперь Илью Болдырева ждёт приз главы города.

«Ребята в очередной раз развеяли миф о том, что традиционные блюда студенчества — это пельмени и макароны. Разнообразие, оформление и подача блюд, представленных сегодня - доказательство того, что студенты голодными не останутся», - отметила Елена Полонская.

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