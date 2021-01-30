Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Врачи из Уфы, Тувы и Петербурга будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове

30 января 2021 года, 10:46

 В Пскове в детском корпусе областной инфекционной больницы будут работать врачи из других регионов страны и Белоруссии, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Врачи из Уфы, Тувы и Петербурга будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Так, на работу в Псков приехали врачи-педиатры из Уфы, реаниматолог из Белоруссии, эпидемиолог из Тувы, в ближайшее время ждут оториноларинголога из Санкт-Петербурга. «Укомплектованность штата на высоком уровне: на 100% корпус укомплектован младшим медперсоналом, на 90% средним и на 70% врачами», - отметил глава региона.

Руководить детским корпусом будет Елена Карзанова, ранее работавшая заместителем главного врача Псковской областной инфекционной больницы по педиатрии.

Врачи из Уфы, Тувы и Петербурга будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил главного врача областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко за высокопрофессиональную работу по подбору штата врачей и подготовке к приёму первых пациентов.

Открытие детского корпуса больницы состоялось 29 января, а первых пациентов это медицинское учреждение примет 1 февраля. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за снега
Рулет из омлета признан лучшим блюдом на псковском конкурсе «Сытый студент»
150 случаев коронавируса добавились в Псковской области
Администрация Псковской области напоминает об ответственности за участие в незаконных акциях
На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове не работает светофор
На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»
Псковские родители заявили о недопустимости втягивания детей в несогласованные акции
В Псковской области начала работать молодежная интернет-приемная
До 31 августа в Пскове отремонтируют площадь Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь