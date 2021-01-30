Врачи из Уфы, Тувы и Петербурга будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове

В Пскове в детском корпусе областной инфекционной больницы будут работать врачи из других регионов страны и Белоруссии, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Так, на работу в Псков приехали врачи-педиатры из Уфы, реаниматолог из Белоруссии, эпидемиолог из Тувы, в ближайшее время ждут оториноларинголога из Санкт-Петербурга. «Укомплектованность штата на высоком уровне: на 100% корпус укомплектован младшим медперсоналом, на 90% средним и на 70% врачами», - отметил глава региона.

Руководить детским корпусом будет Елена Карзанова, ранее работавшая заместителем главного врача Псковской областной инфекционной больницы по педиатрии.