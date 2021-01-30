Врачи из Уфы, Тувы и Петербурга будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове

В Пскове в детском корпусе областной инфекционной больницы будут работать врачи из других регионов страны и Белоруссии, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
В Пскове в детском корпусе областной инфекционной больницы будут работать врачи из других регионов страны и Белоруссии, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Так, на работу в Псков приехали врачи-педиатры из Уфы, реаниматолог из Белоруссии, эпидемиолог из Тувы, в ближайшее время ждут оториноларинголога из Санкт-Петербурга. «Укомплектованность штата на высоком уровне: на 100% корпус укомплектован младшим медперсоналом, на 90% средним и на 70% врачами», - отметил глава региона.
Руководить детским корпусом будет Елена Карзанова, ранее работавшая заместителем главного врача Псковской областной инфекционной больницы по педиатрии.
Михаил Ведерников поблагодарил главного врача областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко за высокопрофессиональную работу по подбору штата врачей и подготовке к приёму первых пациентов.
Открытие детского корпуса больницы состоялось 29 января, а первых пациентов это медицинское учреждение примет 1 февраля.