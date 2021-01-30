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Общество / Здоровье

150 случаев коронавируса добавились в Псковской области

30 января 2021 года, 09:58

150 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 29 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Показатель держится на достаточно низком уровне и выздоровевших снова больше», - отметил он. Из медучреждений в связи с излечением от коронавируса за минувшие сутки выписали 190 человек.

150 случаев коронавируса добавились в Псковской области

В Пскове заразились еще 57 человек (всего 10 тыс. 644), В Островском районе — 21 (всего 1 тыс. 401), в Великих Луках - 18 (всего 5 тыс. 390). По 11 заболевших выявили в Псковском (всего 2 тыс. 487), Новосокольническом (всего 728) районах, по пять — в Невельском (всего 1 тыс. 197) и Пыталовском (всего 208) районах, по четыре — в Порховском (всего 923), Опочецком (всего 777) районах, по два — в Великолуском (всего 700), Себежском (всего 373), Гдовском (всего 356) и Локнянском (всего 201), по одному — в Палкинском (всего 322), Новоржевскм (всего 288), Бежаницком (всего 357), Пустошкинском (всего 234), Красногородском (всего 169) и Усвятском (всего 126) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели 29 тыс. 328 человек, выздоровели 17 тыс. 387, умерли 130.

«Берегите себя и соблюдайте меры безопасности на выходных», - призвал губернатор.  

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